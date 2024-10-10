Футболиста сборной Греции нашли мертвым в собственном бассейне

Пресс-служба сборной Греции по футболу официально сообщила о гибели 31-летнего защитника Джорджа Болдока. В СМИ раскрыли подробности трагедии, передает NUR.KZ.

Тело футболиста греческого "Панатинаикоса" было обнаружено вечером 9 октября. В клубе и сборной Греции не называли деталей произошедшего, но подтвердили гибель Болдока и выразили соболезнования его близким.

По информации BBC, спортсмена нашли мертвым в бассейне у его собственного дома в Глифаде — южном пригороде Афин. По первоначальной версии, Болдок утонул. Признаков насильственной смерти на данный момент не зафиксировано.

Болдок родился в Великобритании, где и провел большую часть карьеры. В мае 2024 года он перешел в "Панатинаикос" из английского "Шеффилд Юнайтед", за который выступал семь сезонов. За сборную Греции Болдок провел 12 матчей.

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