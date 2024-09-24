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Бывшего футболиста сборной России посадили почти на 10 лет

Опубликовано:

Российский футболист Алексей Бугаев на Евро-2004
Алексей Бугаев. Фото: Tony Marshall/EMPICS via Getty Images

Суд Краснодара приговорил бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева к 9,5 года тюремного заключения, передает NUR.KZ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Участника чемпионата Европы 2004 года признали виновным в незаконном сбыте наркотиков.

"Из приговора суда следует, что в октябре 2023 года Бугаев, получив смс-сообщение с координатами расположения "закладки" с наркотическими средствами, забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 грамма. Наркотики подсудимый приобрел с целью дальнейшего незаконного сбыта, однако сделать это ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бугаев в своих показаниях заявлял об отсутствии планов сбыта наркотиков. Он указывал, что хотел "помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься".

Однако на судебном заседании бывший футболист полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Отмечается, что его вина также была доказана по ходу следствия.

Бугаева приговорили к 9 годам и 6 месяцам тюремного заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие ребенка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте.

На данный момент Бугаеву 43 года. Профессиональную карьеру он завершил в 2010-м. Спортсмен выступал на позиции защитника в московских "Торпедо" и "Локомотиве", томской "Томи", подмосковных "Химках" и "Краснодаре". В 2005 году Бугаев выиграл Суперкубок России и бронзу национального чемпионата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2165508-byvshego-futbolista-sbornoy-rossii-posadili-pochti-na-10-let/

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