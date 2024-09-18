"Я был возмущен": Зеленский сообщил о разговоре с Усиком после ареста

Президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале прокомментировал задержание чемпиона мира по боксу Александра Усика, передает NUR.KZ.

Напомним, спортсмена арестовали в аэропорту польского Кракова. На опубликованных кадрах Усик находился в наручниках в окружении сотрудников специальных служб.

"Поговорил по телефону с Александром, когда он был задержан. Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова.

Мне сообщили, что все уже в порядке, нашего чемпиона отпустили, и больше его никто не задерживает", — написал Зеленский.

Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Сибига обратился к своему польскому коллеге по поводу инцидента с Усиком. Также политик поручил генконсулу Украины выразить протест.

Польская сторона пока официально не комментировала ситуацию вокруг Усика.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.