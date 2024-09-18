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Александра Усика арестовали в Польше (видео)

Опубликовано:

Украинский боксер Александр Усик
Александр Усик. Фото: Alex Pantling/Getty Images

Чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал депутата Верховной рады Украины Жана Беленюка.

Политик и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе опубликовал кадры задержания спортсмена. На видео Усик запечатлен в сопровождении нескольких мужчин в специальной форме. На боксере надеты наручники.

"Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова. Подробности выясняются", — написал Беленюк.

Менее чем через час после этого сообщения народный депутат Украины обновил информацию.

"Похоже, все ок, скоро Саню должны отпустить. Подробности, думаю, он сам озвучит. Всем тихой ночи", — написал Беленюк.

На момент публикации новости в официальных социальных сетях Усика не было комментариев по данному инциденту. Однако в Instagram с заявлением выступила его супруга Екатерина.

"Все нормально, все хорошо! Позже Александр все объяснит. Ничего криминального. Всем спокойной ночи!" — написала жена боксера.

В то же время задержание Усика прокомментировал официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

"Министр [иностранных дел] Андрей Сибига уже обратился к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию. Министр также поручил Генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", — цитирует сообщение МИД "Радио Свобода".

Также отмечается, что "Украина категорически не принимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону".

Усику 37 лет. Последний бой он провел в мае и победил британца Тайсона Фьюри, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В дальнейшем украинец утратил этот статус, так как освободил титул по версии IBF. На 21 декабря запланирован реванш между Усиком и Фьюри.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2162613-aleksandra-usika-arestovali-v-polshe-video/

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