В Казахстанской федерации футбола ответили болельщикам, которые не смогли попасть на матч с Новрегией

На официальном сайте Казахстанской федерации футбола опубликовано заявление о ситуации с билетами на матче Лиги наций УЕФА между сборными Казахстана и Норвегии, сообщает NUR.KZ.

Напомним, команды встретились в пятницу 6 сентября на Центральном стадионе в Алматы. Сообщалось, что билеты на эту игру были полностью распроданы в день старта продаж.

На заявления болельщиков о том, что они не смогли попасть на матч в КФФ ответили, что проблемы случились ввиду устаревшей инфраструктуры арены, а также из-за отсутствия современных турникетов и систем управления потоками зрителей.

Также после матча была выявлена проблема у билетного оператора, это стало причиной нарушения, при котором визуальный элемент о статусе проверки заказа затормозил и отображал неактуальную информацию при последующих проверках билетов.

Помимо этого, одной из основных проблем при попадании на матч в КФФ назвали подделку и перепродажу билетов.

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