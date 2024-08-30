Звезда НХЛ скончался вместе с братом в возрасте 31 года

Форвард американского хоккейного клуба "Коламбус Блю Джекетс" Джонни Годро погиб в возрасте 31 года вместе со своим братом Мэтью, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт команды.

Смерть спортсмена и его родственника официально подтверждена, однако причины не раскрываются.

В социальных сетях распространяется информация об их трагической гибели. По неподтвержденным данным, Годро и его брат катались на велосипедах и были сбиты пьяным водителем.

Однако в официальном заявлении клуба не приводится подробной информации.

"Команда "Коламбус Блю Джекетс" потрясена и опустошена этой невообразимой трагедией. Джонни был не только великим хоккеистом, но и, что еще важнее, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом. Мы выражаем искренние соболезнования его жене Мередит, его детям Ноа и Джонни, его родителям, их семье и друзьям в связи с внезапной потерей Джонни и Мэтью…

Нам будет ужасно его не хватать, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать его семью и друг друга в этой трагедии.

В данный момент мы просим молиться за семью Годро и уважать их частную жизнь, пока они скорбят".

Джонни Годро играл за "Коламбус" с 2022 года. В прошлом сезоне он провел в регулярном чемпионате 81 матч и набрал 60 (12+48) очков. В составе сборной США форвард стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.

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