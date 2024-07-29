Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин стал отцом

У олимпийского чемпиона из Казахстана Дмитрия Баландина родился ребенок - спортсмен поделился радостной новостью в своем профиле в Instagram, передает NUR.KZ.
"28 июля 2024 года. Отец", - опубликовал сторис Дмитрий.
На фото малыш сжимает своей ручкой палец чемпиона.
Напомним, что в сентябре 2022 года победитель Олимпиады-2016 Дмитрий Баландин сыграл свадьбу - супругой прославленного спортсмена стала Кристина Тыныбаева. Девушка является мастером спорта по артистическому плаванию. В 2014-ом в составе команды Казахстана она завоевала бронзовую медаль Азиатских игр.
В том же месяце Дмитрий Баландин завершил спортивную карьеру. Тогда отмечалось, что отныне чемпион занимается тренерской деятельностью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2141202-olimpiyskiy-chempion-dmitriy-balandin-stal-otcom/