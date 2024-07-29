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Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин стал отцом

Опубликовано:

Дмитрий Баландин
Дмитрий Баландин. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

У олимпийского чемпиона из Казахстана Дмитрия Баландина родился ребенок - спортсмен поделился радостной новостью в своем профиле в Instagram, передает NUR.KZ.

"28 июля 2024 года. Отец", - опубликовал сторис Дмитрий.

На фото малыш сжимает своей ручкой палец чемпиона.

Дмитрий Баландин с ребенком
Дмитрий Баландин. Фото: instagram.com/dmitriy_balandin_

Напомним, что в сентябре 2022 года победитель Олимпиады-2016 Дмитрий Баландин сыграл свадьбу - супругой прославленного спортсмена стала Кристина Тыныбаева. Девушка является мастером спорта по артистическому плаванию. В 2014-ом в составе команды Казахстана она завоевала бронзовую медаль Азиатских игр.

В том же месяце Дмитрий Баландин завершил спортивную карьеру. Тогда отмечалось, что отныне чемпион занимается тренерской деятельностью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2141202-olimpiyskiy-chempion-dmitriy-balandin-stal-otcom/

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