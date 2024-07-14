В финале Кубка Америки изменится базовый регламент футбола из-за выступления Шакиры

15 июля сборная Аргентины встретится с Колумбией в рамках финала Кубка Америки – 2024, в перерыве между таймами выступит известная колумбийская певица Шакира, передает NUR.KZ.

На официальном сайте турнира указано, что артистка проведет выступление во время традиционного 15-минутного перерыва между таймами.

Однако по информации Bolavip, журналист ESPN Диего Монройга сообщил, что пауза между отрезками игры будет значительно дольше, поскольку концертная программа Шакиры составит 25 минут.

Напомним, финал Копа Америка состоится 15 июля, в 05:00 утра по казахстанскому времени. Команды поборются за трофей на стадионе "Хард Рок" в Майами (США).

Аргентинцы могут завоевать 16-й кубок в истории, что будет абсолютным рекордом. На данный момент сборная делит почетное место с Уругваем (по 15 трофеев).

Для колумбийцев эта победа может стать второй в истории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.