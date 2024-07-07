Лидер сборной Казахстана по хоккею попробовал бешбармак из Кубка Гагарина (видео)

Нападающий сборной Казахстана по хоккею и магнитогорского "Металлурга" Никита Михайлис поучаствовал в съемках необычного видео с Кубком Гагарина, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт клуба.

Напомним, в последнем розыгрыше Кубка Гагарина "Металлург" завоевал титул, обыграв в финальной серии ярославский ХК "Локомотив" в четырех матчах.

29-летний казахстанский хоккеист принял участие в 64 играх регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24, в которых успел отличиться 19 голами и аналогичным количеством ассистов. В плей-офф Михайлис оформил 2+2 в 23 играх.

"Достигнут новый уровень – бешбармак в Кубке Гагарина. Достижение разблокировал Никита Михайлис", – гласит подпись к видео.

Добавим, что единственный казахстанский клуб, представленный в КХЛ, – астанинский "Барыс" в первый сезон после ухода Михайлиса занял последнее место в Восточной конференции и не выступал в плей-офф лиги.

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