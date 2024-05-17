Продана легендарная салфетка, на которой Месси подписал первый контракт с "Барселоной", известна сумма

Знаменитая салфетка, на которой был подписан первый контракт капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с "Барселоной", продана на аукционе Bonhams, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт площадки.

Сумма сделки составила 762 тысячи фунтов стерлингов (более 429,8 миллиона тенге). Стартовая цена лота была 300 тысяч фунтов.

Данный документ, составленный на столовой салфетке, является первым контрактным соглашением на тот момент 13-летнего Лионеля Месси и ФК "Барселона", от лица которого выступили Карлес Решак (спортивный директор "сине-гранатовых" до 2001 года) и футбольный агент Хосеп Мингелла. Контракт датируется 14-м декабря 2000 года.

Первый контракт Лионеля Месси с ФК "Барселона": TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

Аукцион проводился от имени аргентинского агента Орасио Гаджиоли, который участвовал в сделке. Имя покупателя не называется.

Спустя три года аргентинец дебютировал в основной команде "Барсы" и за 18 лет провел в стане каталонцев 778 официальных матчей, в которых забил 672 гола. Месси является лучшим бомбардиром в истории клуба и Ла Лиги.

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