Экс-соперника Куата Хамитова ранили из огнестрельного оружия в Дагестане

Российский боец смешанных единоборств Залимхан Юсупов пережил нападение с использованием огнестрельного оружия, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости Спорт".
Напомним, Юсупов выступал в качестве соперника казахстанского файтера Куата Хамитова на Hardcore MMA в Алматы. Бой состоялся в мае 2023 года, и завершился победой "Наймана" единогласным решением судей.
По информации источника, Залимхана госпитализировали с несколькими огнестрельными ранениями, инцидент произошел в столице Дагестана Махачкале.
"Ночью на улице в Махачкале у Залимхана Юсупова произошла перепалка, которая переросла в драку, в ходе которой в него стреляли. Получил несколько ранений, его доставили в больницу", – сказал источник.
Как сообщает Telegram-канал Mash, группа молодых людей подошла к бойцу и выразила ему претензии по поводу использования наркотических веществ. Далее начался словесный конфликт, который завершился стрельбой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2101721-eks-sopernika-kuata-hamitova-ranili-iz-ognestrelnogo-oruzhiya-v-dagestane/