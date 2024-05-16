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Экс-соперника Куата Хамитова ранили из огнестрельного оружия в Дагестане

Опубликовано:

Бойцы ММА Залимхан Юсупов и Куат Хамитов
Бойцы ММА Залимхан Юсупов и Куат Хамитов: Sergey Baranov/HARDCOREMEDIA

Российский боец смешанных единоборств Залимхан Юсупов пережил нападение с использованием огнестрельного оружия, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости Спорт".

Напомним, Юсупов выступал в качестве соперника казахстанского файтера Куата Хамитова на Hardcore MMA в Алматы. Бой состоялся в мае 2023 года, и завершился победой "Наймана" единогласным решением судей.

По информации источника, Залимхана госпитализировали с несколькими огнестрельными ранениями, инцидент произошел в столице Дагестана Махачкале.

"Ночью на улице в Махачкале у Залимхана Юсупова произошла перепалка, которая переросла в драку, в ходе которой в него стреляли. Получил несколько ранений, его доставили в больницу", – сказал источник.

Как сообщает Telegram-канал Mash, группа молодых людей подошла к бойцу и выразила ему претензии по поводу использования наркотических веществ. Далее начался словесный конфликт, который завершился стрельбой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2101721-eks-sopernika-kuata-hamitova-ranili-iz-ognestrelnogo-oruzhiya-v-dagestane/

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