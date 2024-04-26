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Макрон ударил соперника и забил гол в футбольном матче (видео)

Опубликовано:

Президент Франции Эммануэль Макрон во время футбольного матча
Эммануэль Макрон. Фото: BENOIT TESSIER/POOL/AFP via Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в благотворительном футбольном матче и отметился забитым мячом, передает NUR.KZ со ссылкой на France 24.

Команда политика играла против медицинских работников из коммуны Плезир, которая находится недалеко от Парижа. В результате благотворительного матча было собрано 57,5 тысячи евро (около 27 миллионов тенге по нынешнему курсу) для фонда, возглавляемого Брижит Макрон — первой леди Франции.

Президентская команда в итоге выиграла со счетом 5:3. Один из мячей с пенальти забил сам Макрон, который провел на поле все 90 минут.

При этом в одном из игровых эпизодов политик совершил фол, ударив соперника по ногам. Пострадал бывший футболист сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф, который провел мяч между ног Макрона. Видео нарушения правил опубликовано на YouTube-канале beIN Sports.

За команду Макрона также выступали бывшие звезды футбола, среди которых были Кристиан Карамбе, Дидье Дрогба, Эден Азар и Дидье Дешам — действующий главный тренер сборной Франции. Их соперники играли под руководством другого именитого французского тренера Арсена Венгера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2091986-makron-udaril-sopernika-i-zabil-gol-v-futbolnom-matche-video/

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