Макрон ударил соперника и забил гол в футбольном матче (видео)

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в благотворительном футбольном матче и отметился забитым мячом, передает NUR.KZ со ссылкой на France 24.

Команда политика играла против медицинских работников из коммуны Плезир, которая находится недалеко от Парижа. В результате благотворительного матча было собрано 57,5 тысячи евро (около 27 миллионов тенге по нынешнему курсу) для фонда, возглавляемого Брижит Макрон — первой леди Франции.

Президентская команда в итоге выиграла со счетом 5:3. Один из мячей с пенальти забил сам Макрон, который провел на поле все 90 минут.

При этом в одном из игровых эпизодов политик совершил фол, ударив соперника по ногам. Пострадал бывший футболист сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф, который провел мяч между ног Макрона. Видео нарушения правил опубликовано на YouTube-канале beIN Sports.

За команду Макрона также выступали бывшие звезды футбола, среди которых были Кристиан Карамбе, Дидье Дрогба, Эден Азар и Дидье Дешам — действующий главный тренер сборной Франции. Их соперники играли под руководством другого именитого французского тренера Арсена Венгера.

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