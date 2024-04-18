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"Болельщиков из Казахстана у меня намного больше": Елена Рыбакина рассказала о переходе под новый флаг

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Теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о внимании и фанатской поддержке от болельщиков в России и в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Напомним, что спортсменка уроженка Москвы. С июня 2018 года Рыбакина является гражданкой Казахстанка и представляет страну на всех соревнованиях, включая такие международные старты, как Кубок Билли Джин Кинг и Олимпиада.

"…В меня поверил Казахстан, ему нужен был игрок, и мы в этом плане нашли друг друга, чему я очень рада. Представляю эту страну уже так давно, что не думаю о том, что было до этого.

…Думаю, что у меня есть болельщики из всех точек мира, чему я очень рада. Знаю, что за меня болеют и в России, я очень благодарна этим людям. Сейчас, конечно, болельщиков из Казахстана у меня намного больше", – рассказала теннисистка.

В последнем матче Рыбакина одержала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой и вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Германии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2087381-bolelschikov-iz-kazahstana-u-menya-namnogo-bolshe-elena-rybakina-rasskazala-o-perehode-pod-kazahstanskiy-flag/

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