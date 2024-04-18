Известный боксер-нокаутер обручился с порноактрисой

Американский профессиональный боксер Райан Гарсия опубликовал в X-аккаунте видео, где делает предложение своей избраннице Саванне Бонд, передает NUR.KZ.

Возлюбленная спортсмена — известная австралийская порноактриса. На кадрах видно, что Гарсия обратился к девушке с предложением обручиться, на что она ответила согласием. После этого пара поцеловалась.

"Она сказала "Да"! Я счастлив и мотивирован перед своим боем. Вперед! Она — моя жена. Или будущая жена, но уже очень счастлива", — написал Гарсия.

В ночь на 21 апреля по казахстанскому времени американцу предстоит провести бой за титул WBC в первом полусреднем весе со своим соотечественником Девином Хэйни. На данный момент в активе 25-летнего Гарсии 24 победы (20 — нокаутами) и одно досрочное поражение на профессиональном ринге.

Ранее женой боксера была Андреа Селина. По данным The Mirror, Гарсия объявил о разводе в минувшем январе через час после рождения их дочери. Также у спортсмена есть дочь от другой женщины.

Новой избраннице Гарсии 33 года. На ее счету более ста фильмов для взрослых.

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