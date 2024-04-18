Скандал в США: американского баскетболиста пожизненно дисквалифицировали

Джонтей Портер получил пожизненную дисквалификацию за нарушение правил Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт лиги.

Расследование показало, что 24-летний центровой "Торонто Рэпторс" раскрывал конфиденциальную информацию о состоянии своего здоровья человеку, который делал ставки на спорт. Сообщается, что американский баскетболист знал об этом, а пари на его показатели в матче 20 марта принесло упомянутому лицу выигрыш в 1,1 миллиона долларов.

В тот день Портер провел на паркете лишь три минуты, заявив о плохом самочувствии. Из-за необычной активности и действий игрока ставка в размере 80 тысяч долларов на показатели баскетболиста была заморожена, выигрыш по ней не выплатили.

Также в ходе расследования выяснилось, что Портер сам заключал пари на матчи НБА, используя аккаунт своего помощника. В период с января по март 2024 года зафиксировали как минимум 13 таких ставок. Общий объем этих пари составил 54 тысячи долларов, а чистый выигрыш был равен 22 тысячам долларов. При этом ни одна из замеченных ставок не касалась матчей с участием Портера.

На данный момент расследование НБА остается открытым. В лиге заявили, что продолжат взаимодействовать с федеральными прокурорами по данной ситуации.

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