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"Русская мафия в Америке хотела нас крышевать": тренер Бивола поделился гангстерской историей

Опубликовано:

Боксер Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол: Richard Pelham/Getty Images

Геннадий Машьянов, тренер претендента на титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, рассказал о контактах с криминальными элементами, передает NUR.KZ со ссылкой на "СЭ".

Бивол является непобежденным обладателем титулов организаций WBA и IBO, 1 июня ему предстоит поединок за звание абсолютного чемпиона мира против Артура Бетербиева (20-0, 20 КО).

"Определенные люди приехали к нам, посмотрели ситуацию, все прозондировали: как, что, какие контракты, — сказал Машьянов. — И сделали предложение: давайте мы будем вас курировать, помогать вам, а вы нам будете часть денег с контракта присылать. Вот такая ситуация была. Мы не сошлись во мнениях и разошлись. Потом приехал на Брайтон-Бич, но там много наших выходцев. Я разговаривал с людьми серьезными. Говорю: "К нам приезжали представители русской диаспоры, сделали нам предложение". Эти люди сказали: "Геннадий Юрьевич, успокойся, мы им уши оторвем", - рассказал специалист.

Напомним, ранее Бивол провел первую дуэль взглядов с Бетербиевым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2086673-russkaya-mafiya-v-amerike-hotela-nas-kryshevat-trener-bivola-podelilsya-gangsterskoy-istoriey/

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