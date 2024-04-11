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Обновился состав Комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета Казахстана

Опубликовано:

Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова
Ольга Рыпакова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В Астане состоялось заседание Комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета Казахстана, по итогам которого был изменен состав ее членов, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление организации.

Мероприятие частично прошло в онлайн-формате. На нем также "обсудили конкретные предложения по деятельности нового состава".

Теперь в Комиссию спортсменов входят Жанбота Алдабергенова (фристайл-акробатика), Абзал Ажгалиев (шорт-трек), Руслан Курбанов (фехтование), Эльмира Сыздыкова (женская борьба), Илья Голендов (гребля на байдарках и каноэ) и Камшыбек Кункабаев (бокс).

Председателем атлетической комиссии стала Ольга Рыпакова — самая титулованная спортсменка Казахстана, в активе которой золото, серебро и бронза Олимпийских игр в тройном прыжке.

"За свою карьеру я успела побывать и спортсменкой, и тренером, — заявила Рыпакова. – Знаю нюансы со всех сторон. Когда мне предложили возглавить Комиссию атлетов, я переживала, ведь этот официальный статус предполагает представление интересов всех наших спортсменов.
Но я благодарна своим коллегам по Комиссии за поддержку и за то, что буду не одна. Я знаю изнутри, что многие атлеты не верят, что их голоса важны или слышны. Но мы здесь для того, чтобы выстроить коммуникацию между всеми сторонами, стать рупором для атлетов, выслушать, помочь и выстроить работу таким образом, чтобы каждый спортсмен чувствовал себя защищенным".

Комиссия намерена собираться не менее одного раза в месяц. Для ее членов по инициативе НОК в скором времени будут организованы курсы по изучению английского языка, чтобы упростить взаимодействие с коллегами из международного олимпийского движения.

Также в НОК пообещали предоставить свои ресурсы для работы Комиссии атлетов, поддержку их инициатив и обеспечить создание площадки для диалога между стейкхолдерами отечественного спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2083025-obnovilsya-sostav-komissii-sportsmenov-natsionalnogo-olimpiyskogo-komiteta-kazahstana/

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