Шавкат Рахмонов, Магомед Адиев: стали известны победители спортивной премии Metaratings Top Awards

28 марта 2024 года в Астане состоялась церемония награждения первой национальной премией в области спорта и бизнеса в Казахстане Metaratings Top Awards, передает NUR.KZ.
Награждение победителей состоялось в торжественной обстановке в Астане. 12 наград были вручены представителям мира спорта и спортивной журналистики.
Полный список победителей Metaratings Top Awards ("Спорт"):
- "Команда года": сборная Казахстана по футболу;
- "Тренер года": Магомед Адиев (сборная Казахстана по футболу);
- "Спортсменка года": Елена Рыбакина (теннис);
- "Спортсмен года": Шавкат Рахмонов (ММА);
- "Спортивный менеджер года": Адлет Барменкулов (президент Казахстанской Федерации футбола);
- "Лучшая спортивная организация": Freedom QJ League;
- "Лучший спортивный блог": "Спорт Шредингера";
- "Лучший спортивный ТВ-канал": Setanta Sports;
- "Лучший комментатор": Ермухамед Маулен;
- "Лучший спортивный журналист": Ербол Каиров;
- "Лучшее спортивное СМИ": Vesti.kz.
Почетными гостями премии стали президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов, а также пятикратный чемпион Италии и победитель Лиги чемпионов в составе миланского "Интера", чемпион мира по футболу (2006) Марко Матерацци.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2075301-shavkat-rahmonov-magomed-adiev-stali-izvestny-pobediteli-sportivnoy-premii-metaratings-top-awards/