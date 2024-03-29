Шавкат Рахмонов, Магомед Адиев: стали известны победители спортивной премии Metaratings Top Awards

28 марта 2024 года в Астане состоялась церемония награждения первой национальной премией в области спорта и бизнеса в Казахстане Metaratings Top Awards, передает NUR.KZ.

Награждение победителей состоялось в торжественной обстановке в Астане. 12 наград были вручены представителям мира спорта и спортивной журналистики.

Полный список победителей Metaratings Top Awards ("Спорт"):

"Команда года": сборная Казахстана по футболу;

сборная Казахстана по футболу; "Тренер года": Магомед Адиев (сборная Казахстана по футболу);

Магомед Адиев (сборная Казахстана по футболу); "Спортсменка года": Елена Рыбакина (теннис);

Елена Рыбакина (теннис); "Спортсмен года": Шавкат Рахмонов (ММА);

Шавкат Рахмонов (ММА); "Спортивный менеджер года": Адлет Барменкулов (президент Казахстанской Федерации футбола);

Адлет Барменкулов (президент Казахстанской Федерации футбола); "Лучшая спортивная организация": Freedom QJ League;

Freedom QJ League; "Лучший спортивный блог": "Спорт Шредингера";

"Спорт Шредингера"; "Лучший спортивный ТВ-канал": Setanta Sports;

Setanta Sports; "Лучший комментатор": Ермухамед Маулен;

Ермухамед Маулен; "Лучший спортивный журналист": Ербол Каиров;

Ербол Каиров; "Лучшее спортивное СМИ": Vesti.kz.

Почетными гостями премии стали президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов, а также пятикратный чемпион Италии и победитель Лиги чемпионов в составе миланского "Интера", чемпион мира по футболу (2006) Марко Матерацци.