Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Шавкат Рахмонов, Магомед Адиев: стали известны победители спортивной премии Metaratings Top Awards

Опубликовано:

Асхат Тагыберген и Магомед Адиев
Асхат Тагыберген и Магомед Адиев. Фото: instagram/metaratings.kz

28 марта 2024 года в Астане состоялась церемония награждения первой национальной премией в области спорта и бизнеса в Казахстане Metaratings Top Awards, передает NUR.KZ.

Награждение победителей состоялось в торжественной обстановке в Астане. 12 наград были вручены представителям мира спорта и спортивной журналистики.

Полный список победителей Metaratings Top Awards ("Спорт"):

  • "Команда года": сборная Казахстана по футболу;
  • "Тренер года": Магомед Адиев (сборная Казахстана по футболу);
  • "Спортсменка года": Елена Рыбакина (теннис);
  • "Спортсмен года": Шавкат Рахмонов (ММА);
  • "Спортивный менеджер года": Адлет Барменкулов (президент Казахстанской Федерации футбола);
  • "Лучшая спортивная организация": Freedom QJ League;
  • "Лучший спортивный блог": "Спорт Шредингера";
  • "Лучший спортивный ТВ-канал": Setanta Sports;
  • "Лучший комментатор": Ермухамед Маулен;
  • "Лучший спортивный журналист": Ербол Каиров;
  • "Лучшее спортивное СМИ": Vesti.kz.

Почетными гостями премии стали президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов, а также пятикратный чемпион Италии и победитель Лиги чемпионов в составе миланского "Интера", чемпион мира по футболу (2006) Марко Матерацци.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2075301-shavkat-rahmonov-magomed-adiev-stali-izvestny-pobediteli-sportivnoy-premii-metaratings-top-awards/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.