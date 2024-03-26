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Metaratings Top Awards: в Астане пройдет награждение лучших представителей спорта и бизнеса Казахстана

Опубликовано:

Metaratings Top Awards
Metaratings Top Awards. Фото: metatopawards.kz

28 марта 2024 года в Астане пройдет церемония награждения премии Metaratings Top Awards. Призы получат самые успешные в 2023 году спортсмены и спортсменки, тренеры и менеджеры, команды и спортивные федерации, журналисты и комментаторы, амбассадоры и букмекерские компании. Специальным гостем мероприятия станет чемпион мира по футболу и победитель Лиги чемпионов Марко Матерацци, передает NUR.KZ.

В народном голосовании Metaratings Top Awards приняли участие более 40 000 жителей Казахстана. В число финалистов попали такие спортсмены, как Елена Рыбакина, Ангелина Лукас, Шавкат Рахмонов, Бахтиер Зайнутдинов, Асхат Тагыберген, тренеры Магомед Адиев, Пауло Рикардо Кака, Александр Седнев, руководители и менеджеры — Адлет Барменкулов, Саят Абдахманов, Нурбек Карабала, Бауыржан Абдубаитов, Диас Доскараев, команды и спортивные организации — сборные Казахстана, ФК "Ордабасы", Freedom QJ League, NAIZA и ХК "Барыс", а также лучшие в стране журналисты, блогеры, спортивные телеканалы и СМИ.

Победителя среди финалистов выбирало экспертное жюри, в состав которого вошли в том числе выдающиеся представители казахстанского спорта — 4-кратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин, олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин, обладатель Кубка мира по фехтованию Эльмир Алимжанов, чемпионы Казахстана по футболу Давид Лория и Али Алиев, а также прославленный борец и боец ММА Куат Хамитов. Полный состав жюри можно узнать на сайте премии.

"Наша цель — не только отмечать достижения в текущем году, но и вдохновлять новые поколения на успехи в спорте и бизнесе. Мы стремимся к тому, чтобы премия Metaratings Top Awards была платформой для диалога между различными секторами общества и одним из ключевых элементов спортивной жизни Казахстана, способствующим повышению международного престижа страны", – говорит Сергей Бреговский, CEO Metaratings и Председатель Экспертного совета Премии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2073273-metaratings-top-awards-v-astane-proydet-nagrazhdenie-luchshih-predstaviteley-sporta-i-biznesa-kazahstana/

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