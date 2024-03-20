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Экс-футболиста "Барселоны" Дани Алвеса, осужденного за изнасилование, освободили до вынесения приговора

Опубликовано:

Дани Алвес
Дани Алвес. Фото: Zhizhao Wu/Getty Images

Один из самых титулованных футболистов мира бразильский защитник Дани Алвес был освобожден из-под стражи до вынесения официального приговора, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Бывшего футболиста "Барселоны", "Ювентуса", "ПСЖ" и других команд освободили под залог в один миллион евро. Сообщается, что экс-спортсмен будет находиться на свободе, пока судом не будет вынесен официальный приговор.

Ранее сообщалось, что Алвеса приговорили к 4,5 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии над женщиной. В материалах дела указано, что это произошло в декабре 2022 года после вылета сборной Бразилии из Чемпионата мира в Катаре.

Ему нужно будет отмечаться в суде каждую неделю, ранее три раза Алвесу отказали в освобождении из-за риска побега.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2071635-eks-futbolista-barselony-dani-alvesa-osuzhdennogo-za-iznasilovanie-osvobodili-do-vyneseniya-prigovora/

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