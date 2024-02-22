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Титулованный футболист Дани Алвес получил 4,5 года тюрьмы за изнасилование

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Дани Алвес
Дани Алвес. Фото: Zhizhao Wu/Getty Images

Второй футболист мира по числу трофеев Дани Алвес получил 4,5 года тюрьмы за изнасилование, совершенное в декабре 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Суд приговорил бывшего защитника "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвеса к 4,5 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии над женщиной, которое, согласно материалам дела, произошло в декабре 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны.

Сторона обвинения настаивала на том, что футболист должен быть приговорен к девяти годам тюремного заключения.

Кроме того, Алвесу трижды отказывали в освобождении под залог из-за риска побега. По приговору футболист также должен выплатить пострадавшей компенсацию в размере 150 тысяч евро.

Во время судебного заседания он изначально заявлял, что не был знаком с пострадавшей. Позже он говорил, что секс между ними случился по обоюдному согласию.

Дани Алвес является вторым футболистом в мире по числу трофеев после Лионеля Месси.

Напомним, следственный суд Барселоны завершил расследование по данному делу в августе 2023 года.

Отметим, как ранее сообщала Русская служба BBC, Алвес завоевал за карьеру 46 титулов и на момент ареста считался самым титулованным футболистом мира.

С испанским клубом "Барселона" бразильский защитник провел восемь сезонов, выиграв с 2008 по 2016 годы шесть раз Ла Лигу, трижды - Лигу чемпионов и четыре раза получив Кубок Испании.

Уйдя из "Барсы", Алвес выиграл с туринским "Ювентусом" чемпионство Италии и Кубок страны, после чего в составе "Пари Сен-Жермен" за три года в клубе победил в Кубке страны, а также выиграл Кубок лиги и Суперкубок Франции.

В 2019 году Алвес был признан лучшим игроком Кубка Америки в составе бразильского "Сан-Паулу", а в 2020 году со сборной Бразилии стал победителем Олимпийских игр 2020 года в Токио.

В январе 2022 году Алвес ненадолго вернулся в "Барселону" как свободный агент.

В 2022 году в Катаре Алвес стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира. Защитник сборной Бразилии вышел на поле в возрасте 39 лет, 6 месяцев и 27 дней.

В составе сборной Бразилии Алвес с 2006 года сыграл 126 матчей и забил 8 голов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2062496-titulovannyy-futbolist-dani-alves-poluchil-45-goda-tyurmy-za-iznasilovanie/

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