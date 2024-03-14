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Серебро на турнире по фристайлу и олимпийские лицензии Казахстана: важные события в мире спорта за неделю

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Павел Колмаков
Павел Колмаков. Фото: Getty Images

Спортивные события недели: Колмаков выиграл серебро на турнире по фристайлу, Рыбакина мечтает о золоте Олимпиады, пять казахстанских боксеров завоевали лицензии. Об этом и многом другом читайте на спортивном сайте RunaSport.

Павел Колмаков выиграл серебро на этапе Кубка мира

Казахстанский спортсмен Павел Колмаков выиграл медаль в параллельном могуле на этапе Кубка мира по фристайлу в Алматы, завоевав первое место в четырех заездах. Эта медаль стала первой для казахстанских могулистов в текущем сезоне.

"Для всего Казахстана": Елена Рыбакина мечтает выиграть медаль на Олимпиаде

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Getty Images

Елена Рыбакина снялась с теннисного турнира "Мастерс" в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем, вызвав беспокойство у фанатов. Ответив на вопрос об участии в Олимпиаде, четвертая ракетка мира выразила надежду на победу и подчеркнула важность олимпийской медали для Казахстана, отметив поддержку соотечественников.

Сколько казахстанских боксеров выступят на Олимпиаде в Париже

Асланбек Шымбергенов
Асланбек Шымбергенов. Фото: НОК РК

Казахстанские боксеры уже обеспечили семь лицензий для участия в Олимпийских играх-2024 в Париже. Пять из них были получены на лицензионном турнире в Бусто-Арсицио (Италия). Путевки выиграли Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

Команда Неймара обновила мировой рекорд в футболе

Футбольный клуб "Аль-Хиляль"
Футбольный клуб "Аль-Хиляль". Фото: Getty Images

Футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии установил новый мировой рекорд. Команда Неймара победила в 28 матчах подряд. В четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов они обыграли "Аль-Иттихад" 2:0. Предыдущий рекорд держался 8 лет.

"Мы все хотим попасть в историю!": Сборная Казахстана начала финальную подготовку к предстоящим матчам плей-офф за выход на Евро

Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Команда Магомеда Адиева вылетела в Дубай на учебно-тренировочные сборы. Здесь они проведут контрольный матч с Туркменистаном и подготовятся к важной игре против Греции. На данный момент команда уже начала тренировки в ОАЭ, под руководством главного тренера. Защитник "Тобола" Руслан Валиуллин подчеркнул в интервью, что игроки сборной Казахстана стремятся попасть в историю.

Больше информации об этих и других значимых событиях в мире спорта всегда можно найти на сайте RunaSport, где ежедневно появляются свежие новости и аналитические статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2067774-serebro-na-turnire-po-fristaylu-i-olimpiyskie-litsenzii-kazahstana-vazhnye-sobytiya-v-mire-sporta-za-nedelyu/

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