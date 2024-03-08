Мария Шарапова появилась в пижаме на Неделе моды в Париже

Известная теннисистка Мария Шарапова посетила Неделю моды в Париже. Для мероприятия она выбрала необычный образ – пижаму от бренда Valentino, передает NUR.KZ.

Соответствующие снимки появились на странице девушки в Instagram.

На кадрах Мария Шарапова запечатлена в черной пижаме от Valentino. Комплект состоит из рубашки и укороченных брюк с белой окантовкой.

Образ спортсменка дополнила длинным плащом и розовыми туфлями, сумкой и солнцезащитными очками.

Образ вызвал споры среди комментаторов. Одни восхитились выбором наряда и засыпали Шарапову комплиментами, другие же посчитали его безвкусным.

"Просто потрясающе", "Потрясающе и очень шикарно!", "Красавица и за пределами поля", "Вам идет длинное пальто", "Этот наряд великолепен. И только ваш рост сможет с этим справиться", "Она красивая, но выглядит так, будто заканчивает школу", "У нее хорошая внешность, но не уверен насчет вкуса", "Выглядишь сейчас как Майкл Джексон", "Ты выглядишь смешно", "Куда делся ваш вкус?" – написали пользователи соцсети.

Как пишет РБК, Мария Юрьевна Шарапова родилась в сибирском городе Нягань 19 апреля 1987 года. Отец — Юрий Викторович Шарапов, заслуженный тренер России по теннису. Мать — Елена Петровна Шарапова.

Мария в четыре года впервые взяла ракетку в руки. В 1993 году шестилетняя Шарапова попала на мастер-класс Мартины Навратиловой в Москве. Последняя посоветовала Марии поступать в известную академию Ника Боллетьери в США.

В 1995 году Мария с отцом переехали в Америку, имея на руках лишь 700 долларов. Только через два года мать Марии смогла прилететь в Америку — копила на билет. В девять лет Шарапова поступила в академию Боллетьери. Обучение оплачивало агентство IMG, с которым она заключила контракт.

Выиграв несколько турниров серии ITF, Мария дебютировала на турнирах "Большого шлема" в Австралии в январе 2003 года. Летом впервые вышла в полуфинал турнира WTA в Бирмингеме, что позволило ей оказаться в топ-100 мирового рейтинга.

В марте 2006 года Шарапова впервые стала чемпионкой "Мастерса", победив в Майами. Второй год подряд вышла в полуфиналы Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона.

В 2008 году Шараповой наконец покорилась Австралия: россиянка взяла свой третий титул "Большого шлема", обыграв в финале Ану Иванович.

В 2012 году Шарапова провела лучший грунтовый сезон в карьере: выиграла турнир в Штутгарте, "Мастерс" в Риме и наконец смогла собрать "карьерный шлем" (так называют победы на всех главных теннисных турнирах) победой на "Ролан Гаррос".

Вне спортивной карьеры Шарапова была послом доброй воли ООН с 2007 по 2016 год.

В 2011 году создала свою кондитерскую компанию Sugarpova, которая производит мармеладные и шоколадные конфеты.

На протяжении последних 30 лет Шарапова живет в США. На вопрос о смене гражданства ответила в эфире телеканала CNBC в 2015 году: "Если бы хотела, я бы уже давно это сделала".

Шараповой также принадлежит 30% компании Bala.

В марте 2022 года Мария призвала своих подписчиков совершить пожертвования в фонд, помогающий детям Украины.