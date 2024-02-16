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Серик Сапиев прокомментировал выдвижение Головкина на пост президента НОК

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Боксер Серик Сапиев
Серик Сапиев. Фото: JACK GUEZ/AFP/GettyImages

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев высказался по поводу недавно появившейся информации о том, что Геннадий Головкин может стать президентом Национального Олимпийского комитета РК, передает NUR.KZ со ссылкой на интервью Youtube-каналу Newsroom 99.

Легенда казахстанского бокса отметил, что GGG справится со своей работой.

Геннадий Геннадьевич Головкин на посту главы Национального олимпийского комитета Казахстана. Все-таки как вам, если это произойдет?
Должность президента — избираемая должность. Если его изберут и будут поддерживать коллеги, в целом весь Национальный олимпийский комитет, я думаю, он справится со своей работой. Но, опять же, здесь нужна поддержка, - заявил Серик Сапиев.

Напомним, прославленного казахстанского боксера Геннадия Головкина спортивными федерациями по олимпийским видам спорта выдвинули на пост президента НОК РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2061321-serik-sapiev-prokommentiroval-vydvizhenii-golovkina-na-post-prezidenta-nok-rk/

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