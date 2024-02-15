Спортивные события недели с RunaSport

Прошедшая неделя выдалась насыщенной на события в мире спорта как в Казахстане, так и в мире. О самых значимых из них читайте на спортивном сайте RunaSport.
Елена Рыбакина выиграла второй турнир в этом году
Елена Рыбакина выиграла турнир WTA Abu Dhabi Open. В финальном матче она обыграла россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:1, 6:4. Первый сет остался за Рыбакиной. В начале второго ей пришлось изрядно понервничать, ведь оппонентка завладела преимуществом. Но Елена смогла переломить ход игры.
Некоторым хоккеистам “Барыса” нашли работу на период плей-офф
Несмотря на то что столичный "Барыс" не сумел пробиться в плей-офф, некоторые игроки команды не собираются отправляться на отдых. Хоккейный клуб "Номад", выступающий в чемпионате Казахстана, вышел в плей-офф и будет бороться за медали республиканского первенства. В битве за медали команде будут помогать игроки "Барыса".
Казахстанские футболисты сыграют на турнире в Турции: откуда деньги и что за этим стоит
В Турции состоится кубок под названием "1ХВЕТ Winter Cup" в котором примут участие четыре казахстанских футбольных клуба: "Ордабасы", "Тобол", "Актобе" и "Елимай". Матчи пройдут на стадионе "Титаник Делюкс" в городе Белек с 17-го по 21-е февраля. Редакция Runasport рассказывает, чем этот турнир важен и откуда появился бюджет в 100 миллионов тенге.
“Действую по факту”: Магомед Адиев о своем будущем и возможном отъезде в Россию
Сборная Казахстана готовится к решающим матчам в Лиге Наций, от результатов которых зависит их участие в чемпионате Европы. Если команда под руководством Магомеда Адиева преуспеет в играх 21 и 26 марта, то казахстанцы смело могут покупать билеты в Германию. Как сложится судьба Магомеда Адиева после этого – пока неизвестно. Специалист не исключает, что может продлить контракт со сборной Казахстана, а может вернуться в Россию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2060981-sportivnye-sobytiya-nedeli-s-runasport/