Спортивные события недели с RunaSport

Прошедшая неделя выдалась насыщенной на события в мире спорта как в Казахстане, так и в мире. О самых значимых из них читайте на спортивном сайте RunaSport.

Елена Рыбакина выиграла второй турнир в этом году

Елена Рыбакина: Christopher Pike/Getty Images

Елена Рыбакина выиграла турнир WTA Abu Dhabi Open. В финальном матче она обыграла россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:1, 6:4. Первый сет остался за Рыбакиной. В начале второго ей пришлось изрядно понервничать, ведь оппонентка завладела преимуществом. Но Елена смогла переломить ход игры.

Некоторым хоккеистам “Барыса” нашли работу на период плей-офф

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Несмотря на то что столичный "Барыс" не сумел пробиться в плей-офф, некоторые игроки команды не собираются отправляться на отдых. Хоккейный клуб "Номад", выступающий в чемпионате Казахстана, вышел в плей-офф и будет бороться за медали республиканского первенства. В битве за медали команде будут помогать игроки "Барыса".

Казахстанские футболисты сыграют на турнире в Турции: откуда деньги и что за этим стоит

Сборная Казахстана по футболу. Фото: gettyimages.com

В Турции состоится кубок под названием "1ХВЕТ Winter Cup" в котором примут участие четыре казахстанских футбольных клуба: "Ордабасы", "Тобол", "Актобе" и "Елимай". Матчи пройдут на стадионе "Титаник Делюкс" в городе Белек с 17-го по 21-е февраля.

“Действую по факту”: Магомед Адиев о своем будущем и возможном отъезде в Россию

Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Сборная Казахстана готовится к решающим матчам в Лиге Наций, от результатов которых зависит их участие в чемпионате Европы. Если команда под руководством Магомеда Адиева преуспеет в играх 21 и 26 марта, то казахстанцы смело могут покупать билеты в Германию. Как сложится судьба Магомеда Адиева после этого – пока неизвестно. Специалист не исключает, что может продлить контракт со сборной Казахстана, а может вернуться в Россию.

Больше информации об этих и других значимых событиях в мире спорта всегда можно найти на сайте RunaSport, где ежедневно появляются свежие новости и аналитические статьи.