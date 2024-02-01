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30 лет независимости Казахстана

Спортивные события недели с RunaSport

Опубликовано:

Юрген Клопп
Юрген Клопп. Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Эта неделя выдалась богатой на спортивные события как в Казахстане, так и в мире. Самые значимые из них – читайте на спортивном сайте RunaSport.

Юрген Клопп уйдет из "Ливерпуля" в конце сезона: заявление

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет клуб. Это случится после окончания сезона. Причиной ухода он назвал «утрату сил». Клопп руководил «Ливерпулем» с октября 2015 года, под его руководством команда достигла успехов, включая победы в Суперкубке Англии, Лиге чемпионов и Кубке Англии.

Тем временем, руководство клуба рассматривает Зинедина Зидана в качестве потенциальной замены Клоппа и уже связалось с французским тренером. Также сообщается, что Зидану могут разрешить приглашать в «Ливерпуль» любых игроков.

Президент КФФ Адлет Барменкулов: "Главная цель – переход от государственного финансирования к частному"

Новость об отмене лимита на легионеров в казахстанском футболе вызвала жаркие споры. Фанаты разделились на два лагеря: одни говорят, что новое правило как нельзя кстати, другие уверены, что это навредит отечественному спорту.

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов заявил, что в организации в настоящее время решают ряд вопросов, которые помогут футболу страны достичь новых высот.

Сборная Казахстана
Сборная Казахстана. Фото: kff.kz

Боец из Казахстана подписал контракт с UFC: подробности

Бойцу из Казахстана Бекзату Алмахану удалось подписать контракт с UFC. Спортсмен будет соревноваться в весе до 61 кг. В этой же категории бился еще один казахстанец Сергей Морозов.

К слову, соперники хорошо знакомы друг с другом, так как в прошлом они встречались на чемпионате Казахстана по жекпе-жек. Фанатам Алмахан известен по Лигам Bushido Qazaqstan, Zhekpe Zhek, MMA Series и UAE Warriors.

Бекзат Алмахан
Бекзат Алмахан. Фото: instagram.com/bekzatalmahan

Елена Рыбакина неожиданно вошла в историю Открытого чемпионата Австралии

Елена Рыбакина потерпела поражение от россиянки Анны Блинковой во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Тем не менее, их матч вошел в историю турнира, так как завершился самым продолжительным тай-брейком в женском теннисе, с результатом 22:20 в пользу Блинковой (6:4, 4:6, 7:6).

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Matteo Ciambelli /DeFodi Images via Getty Images

Больше информации об этих и других значимых событиях в мире спорта всегда можно найти на сайте RunaSport, где ежедневно появляются свежие новости и аналитические статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2058502-sportivnye-sobytiya-nedeli-s-runasport/

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