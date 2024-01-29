Сажать в тюрьму за "накачку" детей допингом призвали после дисквалификации Валиевой

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька в соцсети X призвал к тюремным срокам для тех, по чьей вине дети употребляют допинг, передает NUR.KZ.

Ранее в понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, которую она сдала в возрасте 15 лет.

"Это означает победу WADA, чистого спорта и спортсменов во всем мире. Любой, кто накачивает детей допингом, должен сидеть в тюрьме. Мы призываем правительства рассмотреть вопрос о криминализации поставок допинговых препаратов несовершеннолетним", — заявил Банька.

При этом CAS в итоге рассматривал Валиеву как взрослую спортсменку, хотя изначально она в силу возраста имела статус "защищенного лица". С 2018 года фигуристка тренируется в группе российского специалиста Этери Тутберидзе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.