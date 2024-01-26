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30 лет независимости Казахстана

Спортивные события января: Казахстан на Олимпиаде, новый турнир по футболу, неудача Рыбакиной

Опубликовано:

Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею. Фото: olympic.kz

За прошедший месяц выдалось множество ярких спортивных событий как в Казахстане, так и в мире. О самых интересных читайте на новом спортивном сайте RunaSport.

В Южной Корее зажжен огонь четвертых зимних юношеских Олимпийских игр. Казахстанцы борются за медали в биатлоне, лыжных гонках, конькобежном спорте, шорт-треке, прыжках на лыжах с трамплина, параллельном фристайле, керлинге и хоккее.

Отметим, что в копилке Казахстана уже три медали. Историческое золото стране принес Илья Мизерных, выступавший в прыжках на лыжах с трамплина. Полина Омельчук завоевала бронзу в шорт-треке, а третью награду стране принесли хоккеисты.

Новый футбольный турнир появился в Казахстане

Сборная Казахстана
Сборная Казахстана. Фото: kff.kz

Профессиональная футбольная лига уже утвердила даты проведения турнира. Соревнование будет проводиться между клубами – участниками Премьер-лиги. Называться будет Кубок лиги. Турнир начнется уже в марте и будет продолжаться до ноября.

Жозе Моуринью покинул "Рому" и рассматривает предложения европейских клубов

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью. Фото: Getty Images

На минувшей неделе Жозе Моуринью покинул "Рому". Долго без дела португальский коуч не сидел, уже спустя три дня появились новости о том, что он покупает билет в Саудовскую Аравию. Однако испанский журналист Педро Мората сообщил, что Моуринью не собирается ехать в "Аль-Шабаб". Поэтому все еще ждет предложений от европейских клубов.

"Реал" готов платить Мбаппе баснословную сумму

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Getty Images

Недавно выяснилось, что королевский клуб предлагает 25-летнему игроку приличную сумму – более 70 миллионов евро. Форвард "ПСЖ" до сих пор не принял решение, но многие в футбольном мире считают, что переход в "Реал" стал бы для него лучшим вариантом.

Камерунец Кики стал самым дорогим игроком "Актобе"

Габи Кики
Габи Кики. Фото: instagram.com/gabykiki9529

Габи Кики стал самым дорогим игроком команды и одним из самых дорогих игроков казахстанской Премьер-лиги. Сайт Transfermarkt.de оценил защитника в миллион евро. Столько же стоят Макс Эбонг из "Астаны" и Артем Беседин из "Ордабасы".

В топ-10 самых дорогих футболистов Премьер-лиги вошли Алекс Аманович из "Астаны", Максим Самородов из "Актобе", Асхат Тагыберген из "Ордабасы", Радослав Цонев из "Тобола" и Бобур Абдихоликов из "Ордабасы", чья трансферная стоимость составляет 900 тысяч евро.

Жанибек Алимханулы победит обладателя титула WBO в первом среднем весе

Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Top Rank

Эксперты E Farrell Sports Media спрогнозировали итоги боя между чемпионом мира по двум версиям в среднем весе Жанибеком Алимханулы и обладателем титула WBO в первом среднем весе Тимом Цзю.

Австралийский боксер Тим Цзю, заявивший о поиске "только громких имен", получил прогноз на поражение от специалистов E Farrell Sports Media, которые утверждают, что Алимханулы станет победителем в этом противостоянии. Другие эксперты из Big Blunts Boxing также поддержали этот прогноз, отметив, что, несмотря на разницу в весовых категориях, успех Алимханулы вполне вероятен.

Экс-игрок "Кайрата" возмутился очередной наградой Месси

Андрей Аршавин
Андрей Аршавин. Фото: Getty Images

Недавно Лионель Месси был назван лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА. Однако экс-игрок "Кайрата" и сборной России Андрей Аршавин не понимает, за что аргентинец получил приз. Футболист отметил отсутствие нападающего на церемонии награждения как неприятный инцидент и предположил, что аргентинцу, находящемуся в Майами, может не понравиться дождливая погода в Лондоне.

Больше информации об этих и других значимых событиях в мире спорта всегда можно найти на сайте RunaSport, где ежедневно появляются свежие новости и аналитические статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2057492-sportivnye-sobytiya-yanvarya-kazahstan-na-olimpiade-novyy-turnir-po-futbolu-neudacha-rybakinoy/

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