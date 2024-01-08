Умер легендарный футболист Франц Беккенбауэр

Немецкий футболист и тренер, чемпион мира, двукратный обладатель "Золотого мяча" Франц Беккенбауэр скончался на 79-м году жизни во сне 7 января.

Агентство DPA в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) со ссылкой на семью бывшего футболиста сообщает, что легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет.

Как пишет Bild, Беккенбауэр скончался 7 января в кругу семьи.

Сообщается, что после смерти сына Стефана в 2015 году состояние здоровья экс-футболиста стало ухудшаться, он перенес операции на сердце, инфаркт глаза и страдал болезнью Паркинсона и деменцией.

По информации РБК, Беккенбауэр был чемпионом мира 1974 года, обладателем серебряной (1966) и бронзовой (1974) медалей мировых первенств, чемпионом Европы 1972 года (в финале ФРГ обыграла сборную СССР 3:0) и вице-чемпионом Евро-1976.

Также он был одним из трех футболистов, побеждавших на чемпионатах мира как игрок и как тренер (еще это удалось бразильцу Марио Загалло и французу Дидье Дешаму).

Кроме того, Беккенбауэр первым из немецких футболистов провел за национальную команду более 100 матчей – всего на его счету 103 игры и 14 голов в сборной.

Экс-футболист стал первым защитником в истории, получившим "Золотой мяч" как лучший футболист мира (1972), он является единственным игроком этого амплуа, которому награду вручали дважды (также в 1976-м).

На протяжении карьеры он играл за "Баварию", "Нью-Йорк Космос", Гамбург".