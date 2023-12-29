Чемпион мира по боксу из Казахстана ушел в армию

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу и чемпион мира-2023 Санжар Ташкенбай вступил на службу вооруженных сил страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсмена.

На своей официальной странице в Instagram Санжар Ташкенбай опубликовал фотографию из воинской части, на которой он в военной форме принимает присягу. К публикации он оставил подпись: "Любить Родину - от веры".

Напомним, на прошедшем в мае этого года чемпионате мира в столице Узбекистана Ташкенте 20-летний казахстанский боксер стал победителем соревнований в весовой категории до 48 килограммов.

Отметим, что Санжар Ташкенбай также является обладателем золотой медали чемпионата Азии-2022, который проходил в столице Иордании Аммане.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.