Призера Олимпиады и его жену объявили в розыск в России после переезда в США

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск серебряного призера Олимпийских игр 2020 года по фехтованию Сергея Биду и его супругу Виолетту Биду, передает NUR.KZ.

При запросе в соответствующем разделе на официальном сайте ведомства появляются профили спортсменов с их фотографиями и личными данными. Уточняется, что супруги разыскиваются по статье Уголовного кодекса России.

Сергей Бида — серебряный призер Олимпиады в Токио в командных соревнованиях шпажистов. Также в его активе серебро и бронза чемпионатов мира, три победы на чемпионатах Европы. Атлет числится в спортивном обществе "Динамо" и имеет звание прапорщика Росгвардии.

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) по разу становилась второй на чемпионатах мира и Европы в соревнованиях на шпаге. Она числится в спортивном клубе ЦСКА, подведомственном Министерству обороны России, считаясь действующей военнослужащей.

Карточка розыска Сергея Биды: Официальный сайт МВД РФ

В 2023 году супруги переехали в США. Местная федерация фехтования разрешила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой при соблюдении определенных требований. Одним из критериев было заявление о том, что они не поддерживают войну в Украине.

После отъезда атлетов и участия Биды в чемпионате США был уволен старший тренер сборной России по шпаге Александр Глазунов. Причиной называлось "бегство его спортсменов в США без согласования с федерацией".

Также разрешение американской стороны на участие в турнирах ранее получили российские фехтовальщики Олег Кныш и Константин Лоханов. Последний — четырехкратный чемпион мира среди юниоров и бывший муж дочери главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова Софьи. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию развелась с Лохановым после его решения об эмиграции.

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