Спортивные события с RunaSport за неделю

Минувшая неделя выдалась богатой на события в мире спорта. Самые значимые из них – читайте на новом спортивном сайте RunaSport.

ММА - триумф Ерсултана Шакенбая:

Казахстанский боец Ерсултан Шакенбай стал трехкратным чемпионом мира по ММА среди юниоров. В решающей схватке он был сильнее бельгийца.

Футбол - рекорд Луки Модрича и заявление Магомеда Адиева:

Хорват Лука Модрич установил новый рекорд в "Реале". За «сливочных» он провел 161 матч как футболист, перешагнувший планку в 35 лет.

Тем временем, главный тренер футбольной сборной Казахстана Магомед Адиев обратился к фанатам. Специалист заверил, что не бросит национальную команду перед Лигой Наций, от результата которой будет зависеть многое.

Конькобежный спорт - победа Инессы Шумековой:

Наша соотечественница Инесса Шумекова выиграла первый этап Кубка мира среди нью-сеньоров по конькобежному спорту, сделав важный задел перед стартом юношеских Олимпийских игр.

Теннис - новый сезон для Елены Рыбакиной:

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина начнет новый сезон уже в канун Нового года. Турнир в австралийском Брисбене, где казахстанку очень ждут, начнется 31 декабря и продолжится до 7 января. Хорошая разминка перед турниром Большого шлема Australian Open.

Больше информации об этих и других значимых событиях в мире спорта всегда можно найти на сайте RunaSport, где ежедневно появляются свежие новости и аналитические статьи.