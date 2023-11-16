Новый спортивный сайт Runasport.com появился в Казахстане

Новый информационный спортивный портал, охватывающий события отечественного и международного уровня, Runasport.com появился в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Подробное освещение спортивных событий
Runasport начинает свою работу с рубрик "Футбол", "Бокс/ММА", "Спорт Казахстана" и "Около спорта". Портал предлагает подробные обзоры матчей, аналитические статьи, эксклюзивные комментарии, интервью и актуальные новости.
Над проектом работает команда профессионалов.
"Runasport — это платформа для всех, кто ищет актуальные новости спорта. Мы стремимся предоставлять содержательную информацию о спортивных событиях, давая читателям не только факты, но и глубокое понимание того, что стоит за каждым событием", - говорит руководитель портала Дархан Кашкинбаев.
Главным редактором является Лариса Чернышова – опытный специалист, обладатель премии Бердыкулова "Лучший спортивный журналист".
"Мы хотим, чтобы Runasport был не только источником новостей, а тем порталом, который вдохновляет и объединяет поклонников всех видов спорта", - делится она своими мыслями.
Планы и перспективы
Runasport ставит перед собой амбициозные цели - стать лидером в области спортивной журналистики в странах СНГ.
"В следующем году мы планируем расширить спектр спортивных категорий и открыть казахоязычную редакцию. Также в наши планы входит тесное сотрудничество с различными спортивными федерациями для освещения процесса подготовки к матчам и важным событиям", - рассказал Дархан Кашкинбаев.
Кроме того, новости пользователи портала могут узнавать и из аккаунтов портала в социальных сетях и мессенджерах Telegram, Facebook и Instagram.
Присоединяйтесь и вы к Runasport для получения самых свежих и актуальных спортивных новостей!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2045709-novyy-sportivnyy-sayt-runasportcom-poyavilsya-v-kazahstane/