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30 лет независимости Казахстана

Новый спортивный сайт Runasport.com появился в Казахстане

Опубликовано:

Runasport.com
Главная страница сайта: Runasport.com

Новый информационный спортивный портал, охватывающий события отечественного и международного уровня, Runasport.com появился в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Подробное освещение спортивных событий

Runasport начинает свою работу с рубрик "Футбол", "Бокс/ММА", "Спорт Казахстана" и "Около спорта". Портал предлагает подробные обзоры матчей, аналитические статьи, эксклюзивные комментарии, интервью и актуальные новости.

Над проектом работает команда профессионалов.

"Runasport — это платформа для всех, кто ищет актуальные новости спорта. Мы стремимся предоставлять содержательную информацию о спортивных событиях, давая читателям не только факты, но и глубокое понимание того, что стоит за каждым событием", - говорит руководитель портала Дархан Кашкинбаев.

Дархан Кашкинбаев
Дархан Кашкинбаев. Фото: из личного архива

Главным редактором является Лариса Чернышова – опытный специалист, обладатель премии Бердыкулова "Лучший спортивный журналист".

"Мы хотим, чтобы Runasport был не только источником новостей, а тем порталом, который вдохновляет и объединяет поклонников всех видов спорта", - делится она своими мыслями.

Runasport.com
Рубрики сайта: Runasport.com

Планы и перспективы

Runasport ставит перед собой амбициозные цели - стать лидером в области спортивной журналистики в странах СНГ.

"В следующем году мы планируем расширить спектр спортивных категорий и открыть казахоязычную редакцию. Также в наши планы входит тесное сотрудничество с различными спортивными федерациями для освещения процесса подготовки к матчам и важным событиям", - рассказал Дархан Кашкинбаев.

Кроме того, новости пользователи портала могут узнавать и из аккаунтов портала в социальных сетях и мессенджерах Telegram, Facebook и Instagram.

Присоединяйтесь и вы к Runasport для получения самых свежих и актуальных спортивных новостей!

Runasport.com
Instagram-аккаунт: Runasport.com

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2045709-novyy-sportivnyy-sayt-runasportcom-poyavilsya-v-kazahstane/

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