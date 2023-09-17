Нурлан Сабуров поддержал "Барыс" на домашнем матче против "Адмирала" (видео)

Известный казахстанский комик Нурлан Сабуров поприсутствовал на домашем матче "Барыса" против "Адмирала" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды.

Популярный стендап-комик был замечен на трибунах "Барыс арены". Видео с поддержкой Сабурового клуб выложил у себя на странице в социальных сетях.

"Спасибо, за поддержку, Нурлан", - подписали видео "Барыс".

Напомним, матч "Барыс - Адмирал" завершился первой победой столичного клуба в этом сезоне со счетом 4:3. Следующую встречу подопечные Андрея Скабелки проведут завтра, 18 сентября, против Нижнекамского "Нефтехимика", в 19:30 по времени Астаны.

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