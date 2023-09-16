"Барыс" впервые победил в новом сезоне КХЛ

Столичный хоккейный клуб "Барыс" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над "Адмиралом", передает NUR.KZ.

Матч в Астане завершился со счетом 4:3 в пользу казахстанской команды. В составе победителей отличились Джозеф ЛаБейт, Джереми Брако, Роман Старченко (дважды).

У гостей забитые шайбы в активе Максима Чудинова, Павла Шэна и Джованни Фьоре.

Таким образом, "Барыс" впервые победил в текущем розыгрыше КХЛ Ранее подопечные Андрея Скабелки проиграли пять раз подряд

Следующую игру столичный клуб "Барыс" проведет против Нефтехимика. Игра намечена на 18 сентября.

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