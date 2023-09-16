Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Барыс" впервые победил в новом сезоне КХЛ

Опубликовано:

ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над "Адмиралом", передает NUR.KZ.

Матч в Астане завершился со счетом 4:3 в пользу казахстанской команды. В составе победителей отличились Джозеф ЛаБейт, Джереми Брако, Роман Старченко (дважды).

У гостей забитые шайбы в активе Максима Чудинова, Павла Шэна и Джованни Фьоре.

Таким образом, "Барыс" впервые победил в текущем розыгрыше КХЛ Ранее подопечные Андрея Скабелки проиграли пять раз подряд

Следующую игру столичный клуб "Барыс" проведет против Нефтехимика. Игра намечена на 18 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2036883-barys-vpervye-pobedil-v-novom-sezone-khl/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.