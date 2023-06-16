LVMH может стать главным спонсором Олиапиады-2024 в Париже

Лого Олимпиады-2024. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Организаторы Олимпийских игр 2024 года в Париже надеются заключить спонсорскую сделку с крупнейшей французской компанией по производству предметов роскоши LVMH. Поддержка такого известного бренда может вызвать еще больший интерес к главному спортивному событию следующего года, передает Quartz.

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Летние олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В связи с этим французская столица становится популярным туристическим направлением. Люди по всему миру планируют следующий год, исходя из этого события. Для города это также является хорошим признаком, потому что Париж до сих пор не вернулся к тому уровню туристической популярности, который имел до пандемии. В 2022 году французскую столицу посетило 33 млн человек. В 2019 году таковых было 38 млн.

Чтобы сделать мероприятие как можно более аутентичным, организаторы пытаются привлечь спонсоров, которые олицетворяют собой французский дух. И таковой компанией, конечно, является конгломерат LVMH, владеющий брендами Louis Vuitton, Moët, Hennessy и другими.

Генеральный директор олимпиады Paris-2024 Тони Эстанге заявил, что переговоры с LVMH продолжаются. По его словам, сильные ценности компании, а также креативность и смелость LVMH помогут укрепить проект. Эстанге также добавил, что получение спонсорской помощи LVMH является его личной целью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2024883-lvmh-mozhet-stat-glavnym-sponsorom-oliapiady-2024-v-parizhe/