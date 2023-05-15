"Анархия и хаос": разъяренную толпу после футбольного матча в Алматы сняли на видео

Мяч. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сети распространились кадры "потасовки" около стадиона в Алматы после футбольного матча. Случившееся прокомментировали в городском департаменте полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик, предположительно, с потасовкой футбольных фанатов опубликовали в Telegram-канале EGOV.PRESS.

Судя по видео, действие разворачивается около Центрального стадиона в Алматы. На кадрах – образовавшаяся толпа, к которой подбегают сотрудники полиции.

"Вчера в Алматы прошел матч между футбольными клубами "Актобе" и "Кайрат". Игра завершилась в пользу хозяев поля. После матча болельщики устроили анархию и хаос", – утверждается в описании к посту.

Случившееся прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

"Правопорядок в ходе футбольного матча обеспечивался сотрудниками строевых подразделений и комплексных сил полиции. Нарушений общественного порядка не допущено. С болельщиками команд была проведена праворазъяснительная работа", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДП города.

Напомним, что 14 мая на Центральном стадионе в Алматы состоялся матч команд "Кайрат" и "Актобе". Алматинцы выиграли со счетом 2:1. Полузащитник "Кайрата" Арсен Буранчиев получил серьезную травму на матче в Премьер-Лиге и был экстренно госпитализирован. Его прооперировали.

На официальном сайте футбольного клуба сообщается, что "Кайрат" основан в 1954 году на базе алматинского "Динамо". А 18 июня 1956 года было образовано новое Добровольное Сельское Спортивное Общество (ДССО) КазССР, имя ему дали "Кайрат". С июля футбольная команда Класса "Б" "Урожай" (Алма-Ата) была переименована в "Кайрат".

Футбольный клуб "Актобе" — один из самых титулованных клубов Казахстана, говорится на официальном сайте ФК. Пятикратный чемпион страны. Клубные цвета – красно-белые. Основным фанатским движение является организация – "13 сектор".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2020528-anarhiya-i-haos-razyarennuyu-tolpu-posle-futbolnogo-matcha-v-almaty-snyali-na-video/