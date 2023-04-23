"Безвкусная статья". Уволена редактор журнала, который сгенерировал "интервью" Шумахера при помощи ИИ

Михаэль Шумахер. Фото: Fred Dufour / AFP via Getty Images

Издатели уволили главного редактора немецкого журнала Die Aktuelle, в котором вышло "интервью" Михаэля Шумахера. Около 10 лет назад автогонщик получил серьезные травмы головы, некоторое время провел в коме и с тех пор продолжает лечение. "Интервью", которое спортсмен якобы дал журналу, было сгенерировано при помощи искусственного интеллекта.

Катаясь на лыжах в декабре 2013 года, семикратный чемпион мира получил тяжелые травмы головы.

Номер Die Aktuelle " от 15 апреля вышел с портретом гонщика и заголовком "Михаэль Шумахер, первое интервью".

Фотография улыбающегося Шумахера сопровождалась слоганом: "Это звучит по-настоящему", а в самой статье говорилось, что "ответы" были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Статья была подготовлена с помощью программы Сharacter.ai, которая сгенерировала "ответы" Шумахера о его здоровье и семье.

"С помощью моей команды я могу стоять самостоятельно и даже медленно пройти несколько шагов, - якобы сказал гонщик. - Моя жена и дети были для меня благословением, и без них я бы не справился. Естественно, они тоже очень огорчены произошедшим. Они поддерживают меня во всем".

Немедленные кадровые меры

В пятницу семья Шумахера заявила, что планирует подать судебный иск против журнала, а в выходные его издатель принес извинения. "Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья не должна была появиться. Она никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которых мы - и наши читатели - ожидаем", - сказала Бьянка Польманн, управляющий директор медиагруппы Funke, которой принадлежит Die Aktuelle.

"После публикации этой статьи будут предприняты немедленные кадровые меры, - добавила она. - Главный редактор Die Aktuelle Анне Хоффманн, которая несет журналистскую ответственность за издание с 2009 года, будет освобождена от своих обязанностей с сегодняшнего дня".

После несчастного случая Шумахера ввели в состояние искусственной комы. В сентябре 2014 года его перевезли домой, и с тех пор семья гонщика не разглашает сведений о состоянии его здоровья.

54-летний Шумахер выиграл два из своих семи титулов чемпиона мира в "Формуле-1" в составе команды Benetton в 1994 и 1995 годах, а с 2000 по 2004 год он пять раз подряд становился чемпионом мира, выступая за Ferrari. Всего за свою карьеру Шумахер одержал победу в 91 гонке.

Его успех в "Формуле-1" смог превзойти только британец Льюис Хэмилтон, также семикратный чемпион мира, в 2020 году превзошедший Шумахера по числу выигранных гонок.

Шумахер оставил большой спорт в 2006 году, вернулся на трек в 2010, и через два года снова ушел, на этот раз окончательно.

Сын Шумахера Мик выступал в Формуле-1 за команду Haas. В настоящий момент он резервный гонщик в команде Mercedes.

В документальном фильме Netflix 2021 года жена Шумахера Коринна рассказала: "Мы живем вместе дома. Мы занимаемся терапией. Мы делаем все возможное, чтобы Михаэлю было лучше, чтобы ему было комфортно, и чтобы он просто чувствовал нашу семью, нашу связь".

"Мы пытаемся жить одной семьей, как это ему нравилось и нравится до сих пор. И мы продолжаем жить своей жизнью, - добавила она. - "Личное - это личное", говорил он всегда. Для меня очень важно, чтобы он мог продолжать жить своей собственной жизнью, насколько это возможно. Михаэль всегда защищал нас, а теперь мы защищаем его".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2017897-intervyu-mihaelya-shumahera-uvolena-redaktor-zhurnala-kotoryy-sgeneriroval-slova-gonschika-pri-pomoschi-iskusstvennogo-intellekta/