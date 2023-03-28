Олимпийская чемпионка Симона Байлс показала снимки с женихом

Джонатан Оуэнс и Симона Байлс. Фото: instagram.com/simonebiles/

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлс на своей странице в социальных сетях опубликовала фотографии с женихом, передает NUR.KZ.

26-летняя американская спортсменка выложила в Instagram фотографии со своим возлюбленным Джонатаном Оуэнсом, игроком НФЛ (Национальная футбольная лига) из "Хьюстона".

"Моя дата свадьбы навсегда", - подписала пост Симона.

Отметим, что Симона Байлс является четырехкратной Олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике. Также она 19 раз побеждала на чемпионате мира.

По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (32) Симона Байлс занимает первое место в истории спортивной гимнастики, деля его с советской гимнасткой Ларисой Латыниной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2014393-olimpiyskaya-chempionka-simona-bayls-pokazala-snimki-s-zhenihom/