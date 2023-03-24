"Это место делает меня счастливой": Айла Томлянович посетила популярный парк в Майами

Айла Томлянович. Фото: instagram.com/ajlatom/

Австралийская теннисистка хорватского происхождения Айла Томлянович покормила обезьянок в одном из самых популярных парков Майами (штат Флорида, США) - Monkey Jungle, передает NUR.KZ.

"Это место делает меня такой счастливой", - подписала пост в Instagram 29-летняя теннисистка.

Напомним, что в начале этого года Айла перенесла операцию на колене. Сейчас она проходит реабилитацию.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Айла занимает 33 место. За свою карьеру Томлянович заработала свыше 5 млн долларов призовых. Она четырежды выходила в финал турниров WTA.

К слову, эти дни в Майами (штат Флорида, США) проходит турнир серии WTA Masters 1000.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2013948-eto-mesto-delaet-menya-schastlivoy-ayla-tomlyanovich-posetila-populyarnyy-park-v-mayami/