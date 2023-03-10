Казахстанец Денис Никиша пробился в 1/4 финала чемпионата мира по шорт-треку

Денис Никиша. Фото: olympic.kz

Сегодня, 10 марта, в Сеуле (Южная Корея) стартовал чемпионат мира по шорт-треку. В первый день казахстанцу Денису Никише удалось пробиться в четвертьфинал, передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

Спортсмен успешно преодолел квалификационный раунд на дистанции 500 метров. В четвертом забеге он финишировал первым, обеспечив себе место в следующем круге.

Также сегодня состоялись отборочные раунды в эстафетах. Однако ни в мужской, ни в женской, ни в смешанной нашим командам пройти квалификацию не удалось.

Что касается индивидуальных соревнований на некоторых дистанциях, то казахстанцы не смогли преодолеть стартовый барьер. Однако будет еще возможность квалифицироваться в утешительных раундах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2012469-kazahstanets-denis-nikisha-probilsya-v-14-finala-chempionata-mira-po-short-treku/