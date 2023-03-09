"Посылаю лучи тепла, позитива и любви": Зарина Дияс поздравила женщин с 8 марта

Зарина Дияс. Фото: instagram.com/zarinadiyas/

Профессиональная казахстанская теннисистка Зарина Дияс на своей странице в социальных сетях поздравила всех дам с Международным женским днем - 8 марта, передает NUR.KZ.

29-летняя спортсменка поделилась в Instagram снимками в укороченной джинсовой куртке. Также она поздравила всех дам с Международным женским днем.

"С праздником 8 марта! Милые дамы, важно помнить, что это праздник про равные права и свободу. Я желаю, чтобы каждая девушка была счастлива и свободна от всех убеждений и ограничений.

Мы с вами можем добиться многого, но вместе и сообща! Я посылаю лучи тепла, позитива и любви всем девушкам планеты. Спасибо всем за вдохновение и то, что вы делаете для всех нас!", - подписала пост Зарина.

Также не так давно Зарина Дияс поздравила свою сестру Алису с днем рождения.

Напомним, что Зарина Дияс из-за травмы пропустила весь прошлый сезон. Сейчас теннисистка восстанавливается от травмы и готовится вернуться на корт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2012327-posylayu-luchi-tepla-pozitiva-i-lyubvi-zarina-diyas-pozdravila-zhenschin-s-8-marta/