Фигуристка Алина Загитова показала снимки в одном свитере

Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova/

Олимпийская чемпионка в одиночном катании россиянка Алина Загитова на своей странице в социальных сетях опубликовала снимки с новой фотосессии, передает NUR.KZ.

20-летняя российская фигуристка выложила в Instagram фотографии в кремовом свитере и белых носках.

"Белый цвет для меня — олицетворение весны. Она всегда приносит что-то новое, как будто жизнь начинается с чистого белого листа. Поэтому образ у меня соответствующий", — подписала пост Загитова.

Напомним, что Алина Загитова является олимпийской чемпионкой-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) в женском одиночном катании. Также она становилась чемпионкой мира, Европы и России.

В 2019 году Загитова приостановила спортивную карьеру. Сейчас она работает на телевидении и участвует в различных ледовых шоу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2011660-figuristka-alina-zagitova-pokazala-snimki-v-odnom-svitere/