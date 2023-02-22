Виктория Бекхэм показала снимки с мужем на фоне заснеженных Альп

Виктория и Дэвид Бекхэмы. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнер и экс-солистка Spice Girls Виктория Бекхэм вместе с мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом и детьми насладилась отдыхом на горнолыжном курорте, передает NUR.KZ.

Кадрами с отдыха знаменитости поделились в своих социальных сетях.

В частности, Виктория показала несколько фотографии веселого досуга с Дэвидом Бекхэмом и двумя их младшими детьми: 11-летней Харпер и 18-летним Крузом.

"Поцелуи из Альп", - подписала пост в Instagram экс-солистка Spice Girls.

К слову, сын звездной пары Круз отметил свое 18-летие на курорте в горах.

Напомним, что Дэвид и Виктория поженились в июле 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео (2002), Круз (2005) и Харпер Севен (2011).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2010475-viktoriya-bekhem-pokazala-snimki-s-muzhem-na-fone-zasnezhennyh-alp/