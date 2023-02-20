"Нечестивый": фигуристка Евгения Медведева показала новые снимки

Евгения Медведева. Фото: instagram.com/jmedvedevaj/

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева на своей странице в социальных сетях поделилась новыми фотографиями, передает NUR.KZ.

23-летняя фигуристка выложила серию снимков у окна, где она позирует в больших очках, кожаном пиджаке, джинсах и белой рубашке.

"Нечестивый", - подписала пост в Instagram Медведева.

Напомним, что Евгения Медведева дважды побеждала на чемпионате мира (2016, 2017) по фигурному катанию, также она является серебряным призером зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

Евгения фактически завершила спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем. Сейчас Медведева выступает в ледовых шоу и работает на телевидении.

В прошлом году фигуристка побывала в Алматы, где успела покататься на высокогорном катке "Медеу".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2010157-nechestivyy-figuristka-evgeniya-medvedeva-pokazala-novye-snimki/