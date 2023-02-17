"Невероятные глаза": Пьен Херсман восхитила подписчиков своим образом

Пьен Херсман. Фото: instagram.com/pienhersman/

Восходящая звезда конькобежного спорта Пьен Херсман на своей странице в Isntagram выложила серию спортивных фото. Подписчики отреагировали комплиментами, передает NUR.KZ.

На некоторых снимках нидерландская спортсменка предстала с распущенными волосами. Многие комментаторы при этом отметили глаза: "Невероятные", "Твои глаза не от мира сего", "Фантастика", "Люблю тебя".

На взрослом уровне 19-летняя Херсман пока себя еще не проявила. Однако среди своих сверстников конькобежка на первых ролях в мире. В нынешнем сезоне она успешно представляет страну на юниорских стартах.

В данный момент она возглавляет общий зачет юниорского Кубка мира на дистанции 500 метров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2009882-neveroyatnye-glaza-pen-hersman-voshitila-podpischikov-svoim-obrazom/