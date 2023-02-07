Сборная Казахстана по пулевой стрельбе стала первой в командном зачете этапа Кубка мира

Никита Чирюкин. Фото: instagram.com/kazshooting/

Сборная Казахстана завершила этап Кубка мира по пулевой стрельбе в городе Джакарта (Индонезия) на первом месте в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба Федерации.

Наши спортсмены завоевали 10 медалей (3 золота, 5 серебра и 2 бронзы).

Первыми стали Никита Чирюкин, Арина Алтухова и женская команда Казахстана (стрельба из пневматической винтовки).

На вторую ступень пьедестала поднялись Константин Малиновский, мужская команда Казахстана (стрельба из пневматической винтовки), мужская команда Казахстана (стрельба из пневматического пистолета), мужская команда Казахстана (стрельба из пневматической винтовки, три позиции), женская команда Казахстана (стрельба из пневматической винтовки, три позиции).

С бронзовыми медалями завершили турнир смешанная команда Казахстана (пневматический пистолет), женская команда Казахстана (стрельба из пневматического пистолета).

В соревновании принимали участие более 350 стрелков из 32 стран мира. Казахстан представили 15 сильнейших спортсменов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2008349-sbornaya-kazahstana-po-pulevoy-strelbe-stala-pervoy-v-komandnom-zachete-etapa-kubka-mira/