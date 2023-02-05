Конькобежка Алина Дауранова завоевала золотую медаль на Кубке мира в Германии

Алина Дауранова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская спортсменка Алина Дауранова завоевала золотую медаль в финале Кубка мира среди юниоров в немецком городе Инцель, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Дистанцию в 1000 метров Алина преодолела за 1 минуту и 17,98 секунд. Данный результат позволил ей занять первое место.

Серебряная медаль завоевала спортсменка из Нидерландов Пьен Херсман. Тройку лидеров замкнула представительница Италии Серена Пергер.

Более того, Алина Дауранова стала победительницей общего зачета на дистанции 1000 метров. На этой же дистанции среди юношей в общем зачете первенствовал казахстанец Никита Важенин.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие 218 спортсменов из 28 стран. Юниорский Кубок мира по конькобежному спорту завершится 5 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2008083-konkobezhka-alina-dauranova-zavoevala-zolotuyu-medal-na-kubke-mira-v-germanii/