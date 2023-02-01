Казахстан завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе

Иллюстративное фото. Фото: olympic.kz

Женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе стала победительницей на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в городе Джакарта (Индонезия), передает NUR.KZ.

Казахстанские спортсменки поднялись на первую ступень пьедестала в стрельбе из пневматической винтовки (10 метров).

Медали завоевали Елизавета Безрукова, Александра Ле, Анастасия Григорьева.

Стоит отметить, что в этом же виде программы, но у мужчин сборная Казахстана финишировала на втором месте. Страну представили Никита Шахторин, Константин Малиновский, Ислам Сатпаев.

Добавим, что ЭКМ завершится 7 февраля. В нем принимают участие более 350 спортсменов из 32 стран мира. Казахстан представляют 15 сильнейших стрелков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2007641-kazahstan-zavoeval-zolotuyu-medal-na-etape-kubka-mira-po-pulevoy-strelbe/