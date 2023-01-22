Биатлонист Александр Мухин стал вторым на Универсиаде-2023

Александр Мухин. Фото: olympic.kz

Представитель сборной Казахстана по биатлону Александр Мухин финишировал вторым на зимней Универсиаде-2023, которую принимает американский Лейк-Плэсид, передает NUR.KZ.

Спортсмен завоевал серебряную медаль в масс-старте на 15 километров. Мухин преодолел дистанцию за 40:18.5. Первым на финише был француз Алекс Гарнье. Бронзовым призером стал Орьен Мосенг (Норвегия).

Также в десятку лучших вошли казахстанцы Кирилл Бауэр (четвертое место) и Вадим Куралес (седьмое место).

Ранее Данил Васильев завоевал "золото" по прыжкам на лыжах с трамплина, Вадим Куралес также принес Казахстану "золото" по биатлону. Биатлонисты Бекентай Турлубеков и Александр Мухин завоевали для страны еще две медали - "золото" и "бронзу". Лыжницы стали третьими в эстафете. Шорт-трекисты взяли "серебро" в смешанной эстафете.

Отметим, Универсиада завершится 22 января. В соревнованиях принимают участие почти 1500 студентов из 50 стран мира. Всего разыгрывают 86 комплектов медалей в 12 видах спорта. Казахстан представляют 78 спортсменов в 10 видах спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2006280-biatlonist-aleksandr-muhin-stal-vtorym-na-universiade-2023/